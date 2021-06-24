شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت مكاسب جيدة يوم أمس ووصل إلى هدفنا الأول عند 76.00، ليظهر بعض الميل الهابط ويختبر مناطق 75.20، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تمتد أهدافه التالية إلى 78.00.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 74.25 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد