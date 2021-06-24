شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً للمقاومة المحورية 26.25 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً خلال الجلسات القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 25.65 لتأكيد التوجه نحو 24.95 كمحطة سلبية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن اختراق 26.25 ثم 26.80 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.30 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط