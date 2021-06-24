شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق بعض المكاسب الطفيفة – تحليل - 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر الذهب يوم أمس ليقترب من مستوى 1800.00، وارتد هبوطاً ليستقر حول 1775.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار كسر مستوى 1770.00 لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 1734.10 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1800.00 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط