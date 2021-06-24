شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.2260 وارتد صعوداً ليختبر مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2165.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم اختراق مستويات 1.2330 ثم 1.2410 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2230 والمقاومة 1.2350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط