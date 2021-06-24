شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس الهدف – تحليل - 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بملامسة مستوى 111.05 ويستقر عنده، في إشارة لتوجه السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 111.70.

لذلك، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق 110.80 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.50 والمقاومة 111.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد