شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبني قاعدة دعم – تحليل - 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند مستوى 1.3960 ويحاول بناء قاعدة دعم فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.4027.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل عائق أمام محاولات السعر الإيجابية، بانتظار تخطي هذا الحاجز لتأكيد الاندفاع لتحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى 1.4110 بعد تخطي المستوى السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.3890 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3890 والمقاومة 1.4050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد