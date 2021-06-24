شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج اليورو مقابل الدولار بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 1.1975 وارتد هبوطاً من هناك، ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد واختراق المستوى المذكور لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.2064 كهدف تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.1888.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2010

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد