شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في ستة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حدث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.7576 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7575 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7580، بينما حقق الأدنى له عند 0.7567، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7576.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 6.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل نمو 4.3% في الربع الرابع الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 4.3% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.0% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.9% مقابل تراجع 1.3% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.0%، ويأتي ذلك مع أظهر قراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة استقرار النمو عند 0.8% خلال أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من حزيران/يونيو والتي قد تظهر انخفاضاً 30 ألف طلب إلى 382 ألف وقد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً 48 ألف طلب إلى 3.47 مليون طلب، ويأتي ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع اتساع العجز إلى ما قيمته 87.4$ مليار مقابل 85.2$ مليار في نيسان/أبريل.

وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية غبر الإنترنت بدايتاً مع مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافئيل بوستيك في حلقة نقاش بعنوان "إعادة البناء بشكل مستدام ومنصف" يستضيفها منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، وذلك قبل حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة تستضيفها كلية جزيرة ستاتن، وقبل كشف الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اختبارات الملاءة للمصارف الأمريكية.