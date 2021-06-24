شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يصعد بمحاذاة خط ميل – تحليل صباحي – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.91% ليكسب السهم نحو 25 هللة في جلسة اتسمت بالتذبذب، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.95 ومستوى المقاومة 29.35.