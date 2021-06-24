شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شاكر (1214) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بلغت نسبتها 8.48% بما يعادل 2.40 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 27.90، ليستهدف مستوى المقاومة 34.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.90 ومستوى المقاومة 34.00.