شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إعادة (8200) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.59% ليكسب السهم نحو 12 هللة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.98، ليستهدف مستوى المقاومة 23.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.50 ومستوى المقاومة 22.30.