شكرا لقرائتكم خبر عن الانابيب السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الأنابيب السعودية (1320) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع مرة أخرى، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 33.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.45 ومستوى المقاومة 33.20.