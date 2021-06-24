شكرا لقرائتكم خبر عن معادن يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم معادن (1211) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 56.00، ليبدأ السهم بتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.53% ليكسب السهم نحو 30 هللة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 56.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 52.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.30 ومستوى المقاومة 58.30.