شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم السعودي الفرنسي (1050) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.91% ليكسب السهم نحو 35 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.75 ومستوى المقاومة 39.40.