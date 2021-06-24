شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت السعودية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جدوى ريت السعودية (4342) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بدوره إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في الوقت الذي وصلت فيه مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.28، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 16.46 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.44 ومستوى المقاومة 16.30.