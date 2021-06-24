شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر عند سعر الفتح له خلال الجلسة وهو 7018 نقطة، في ظل تداول المؤشر في نطاق ضيق، مقتربا بذلك من الحد العلوي من القناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 6900 نقطة كمستوى اول ثم 6700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,010 بينما مستوى المقاومة هو 7,031 نقطة