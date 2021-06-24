شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد تذبذب في الاداء -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تذبذب في الاداء طيلة الاسبوع الماضي والحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 10767 نقطة، منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر حركته الضيقة ما بين مستوى 10650 ومستوى 10800 نقطة حتى اختراق احدهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,747 بينما مستوى المقاومة هو 10,804 نقطة