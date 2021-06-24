شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 1.002 ريال، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.96 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.03 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.99 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.01 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط