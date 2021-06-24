شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 1.213 ريال، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل حركته الهابطة للوصول لمستوى الدعم 1.15 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.24 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.23 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط