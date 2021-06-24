شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 17.11 ريال، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 17.40 ريال، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح لاعادة اختبار مستوى الدعم 19.70 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.98 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.24 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط