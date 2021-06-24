شكرا لقرائتكم خبر عن آبار (ABAR) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 195 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 175 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 187 فلس وبين مستوى المقاومة هو 200 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط