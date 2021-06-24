شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 124 فلس، ومازال السهم يتداول في قناة هابطة قصيرة الأجل، والذي يلامس السهم حاليا الحد العلوي لها، وهو ما يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 117 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 126 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 122 فلس وبين مستوى المقاومة هو 124 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط