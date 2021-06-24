شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة (BOURSA) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 1200فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1220 فلس، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1150 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1240 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1,180 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1,213 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط