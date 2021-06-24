شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يسجل ادنى مستوى في اسبوع -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 33.60 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في اسبوع، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 30 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 39 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 32.5 وبين مستوى المقاومة هو 34 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط