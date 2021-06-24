شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 231 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 229 فلس، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية في الاجل القصير، لذلك نتوقع استمرار الضغوط البيعبية على تداولات السهم للوصول به لمستوى الدعم 220 فلس،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 237 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 227 فلس وبين مستوى المقاومة هو 230 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط