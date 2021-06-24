شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 79.60 فلس، الا ان السهم قد اغلق عند مستوى 77 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا مرة اخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 67 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 83 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 75.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 78.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط