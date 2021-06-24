شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 52.70 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في اسبوع، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك مما نتوقع معه استمرار عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 43 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 51.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 53.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط