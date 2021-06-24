شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق التميمي تدشن في المدينة المنورة فرعها الـ73 على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أسواق التميمي عن افتتاح فرعها الأول في المدينة المنورة بشارع العباس بن عبادة مقابل ممشى الهجرة الشهير، حيث حظي زائرو فرع السوبر ماركت الجديد بفرصة الاستمتاع بالعروض الخاصة بالافتتاح. ويضم متجر البيع الجديد والتابع لسلسلة أسواق التميمي نافورة مياه مميزة، وعددًا من العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة، بالإضافة لوفرة مواقف السيارات.

ويُعدّ هذا الفرع الأول لأسواق التميمي في المدينة المنورة والسادس في المحافظات الغربية، كما تعتزم سلسلة محلات السوبر ماركت الشهيرة افتتاح فرعين آخرين في كل من أملج وتبوك، بالإضافة إلى مناطق أخرى لتنضم إلى سلسلة الـ73 فرعًا في المملكة، بالإضافة إلى إدارتها 12 مقهى.

المدينة المنورة على موعد مع تجربة استثنائية تتميز بها سلسلة أسواق التميمي من خلال المنتجات الغذائية الطازجة التي تشمل الفواكه والخضراوات المترافقة مع أقسام اللحوم والأسماك، قسم الأجبان، النباتات والأزهار المتواجده داخل المتجر.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبدالعزيز التميمي عن سعادته الغامرة بافتتاح الفرع الأول للسلسلة في المدينة المنورة قائلًا: «منذ تأسيس أسواق التميمي كان هدفنا تمكين العملاء من أن يحظوا بتجربة مميزة من خلال وجود منتجاتهم المفضلة بأسعار منافسة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة وشاملة من المنتجات الغذائية في مكان واحد».

وأضاف عبدالعزيز التميمي قائلًا: «من خلال قسم المنتجات الصحية نوفر لعملائنا مجموعة متنوعة من الخيارات الطبيعية والعضوية والخالية من الغلوتين، وغيرها لتناسب احتياجات العائلات التي تستمتع وتبحث عن أطعمة صحية».

وبالإضافة إلى التجربة الفريدة داخل المتاجر، توظف سلسلة أسواق التميمي أحدث الابتكارات التكنولوجية لتتيح لزبائنها فرصة الاستفادة من خدمة التجارة الإلكترونية الخاصة بها «اطلب واستلم»، حيث يجد الزبائن آلاف المنتجات والأصناف المتوافرة إلكترونيًا مع إمكانية استلامها في الوقت المناسب لهم. ويمكن للعملاء القيام بتجربة التسوق الإلكتروني عبر الموقع www.Shop.tamimimarkets.com أو من خلال تحميل تطبيق التميمي على هواتفهم الذكية عن طريق أبل ستور أو جوجل بلاي، كما يمكنهم الاستفادة من خدمة التسوق السريعة عبر نوافذ طلبات السيارات.

مؤكدًا: «نفخر بكوننا سلسلة متاجر تستهدف العائلات لمدة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع من خلال توفير الأصناف الغذائية الطازجة والآمنة والصحية والمترافقة مع خدمة عملاء مميزة على مدار أكثر من 40 عامًا، ونتطلع قدمًا لخدمة العملاء في المدينة المنورة على مدار الأعوام المقبلة لنضيف محطات جديدة إلى مسيرة نجاحنا الممتدة».

من جهته، أكد بوبي راجيندران المدير العام لأسواق التميمي أن «الفرع الجديد يضم عددًا من الابتكارات والمنتجات الطازجة التي سيكون بإمكان عملائنا اكتشافها والاستمتاع بها. على سبيل المثال، ستتوافر في فرع المدينة المنورة منتجات MIROS/ ميروس الطازجة بأسعار منافسة وجودة عالية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من منتجات الفواكه المجففة والمكسرات والتوابل. كما تقدم أيضًا منتجات معبأة مسبقًا للعملاء الذين يبحثون عن أصناف سريعة التحضير».

وأردف راجيندران قائلًا: «ترتبط أسواق التميمي في أذهان العملاء بالمعايير العالية والجودة والنظافة وخدمة العملاء المتميزة، بالإضافة إلى القيمة الكبيرة التي نقدمها لزبائننا، فمنذ تأسيس أسواق التميمي عام 1979 وحتى الآن استطعنا أن نقدم لعملائنا أسعارًا منافسة لا يمكن مضاهاتها في السوق».

ويمكن للعملاء أيضًا التسجيل المجاني في برنامج الولاء الخاص بأسواق التميمي «ثماري» والذي يتيح لهم فرصة الاسترجاع النقدي على مشترياتهم عبر نظام جمع النقاط، حيث يحصل العميل على عشر نقاط عن كل ريال يتم صرفه، بالإضافة إلى العروض الحصرية الخاصة بالمشتركين.

وأوضح راجيندران قائلًا: «تشمل الامتيازات التي نقدمها للعملاء عروضًا مميزة من خلال العلامات التجارية الحصرية مثل سيفوي Safeway (Signature Select،O Organic،Lucerne) COSTCO الولايات المتحدة (Kirkland Signature) وسينسبري Sainsburry’s من المملكة المتحدة».

الجدير بالذكر أن أسواق التميمي تُعدّ واحدة من سلاسل السوبر ماركت الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية.