شكرا لقرائتكم خبر عن 8.3 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 19 يونيو الحالي، تراجعت بنسبة 6.6%، مسجلة نحو 8.289 مليار ريال، مقابل 8.876 مليار ريال، في الأسبوع السابق له، فيما انخفض عدد العمليات المنفذة 5.6% مسجلا 94.783 مليون عملية مقارنة بـ 100.417 مليون عملية في فترة المقارنة ذاتها.

وبحسب التقرير، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات في عمليات نقاط البيع بنحو 1.229 مليار ريال، مقابل 1.337 مليار ريال، منخفضا بنسبة 8% في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 4.5%، مسجلا 24.429 مليون عملية مقابل 25.258 مليون عملية.

وجاء في المركز الثاني قطاع المطاعم والمقاهي بعمليات بلغت قيمتها 1.167 مليار ريال، مقارنة بـ 1.271 مليار ريال، منخفضا 8.2%، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 5.5% مسجلا 27.472 مليون عملية، مقابل 29.077 مليون عملية.

وجاء في المرتبة الثالثة قطاع السلع والخدمات المتنوعة بقيمة عمليات بلغت 760.689 مليون ريال، مقابل 814.394 مليون ريال، منخفضا بنسبة 6.6%، بينما جاء في المرتبة الرابعة قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 681.488 مليون ريال، مقابل 719.477 مليون ريال، متراجعا بنسبة 5.3% عن الأسبوع السابق له، فيما جاء خامسا قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 566.504 مليون ريال، مقابل 595.985 مليون ريال، بتراجع قدره 4.9%.

ووفقا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى لقيمة العمليات بنحو 2.580 مليار يال، مقابل 2.732 مليار ريال، متراجعة 8%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.355 مليار ريال مقابل 1.426 مليار ريال، بانخفاض 5%، بينما جاءت الدمام في المركز الثالث بقيمة عمليات بلغت 436.830 مليون ريال، مقابل 468.689 مليون ريال، منخفضة 7.2% عن الأسبوع قبل الماضي، وفي المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 292.455 مليون ريال مقابل 319.759 مليون ريال، بانخفاض 8.5%، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 285.693 مليون ريال، مقابل 309.513 مليون ريال، منخفضة بنسبة 7.7%.