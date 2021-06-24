شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا إلى دور الـ 16 في بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميونخ - رويترز

أحرز اللاعب الألماني ليون جوريتسكا هدفاً متأخراً ليمنح منتخب بلاده التعادل 2-2 مع المجر، الأربعاء، في مواجهة مثيرة، ويضرب الألمان موعداً مع إنجلترا باستاد ويمبلي يوم 29 يونيو/ حزيران الجاري.

وبدا المنتخب المجري في طريقه لمفاجأة ألمانيا، والإطاحة بها من البطولة، بعدما تقدم بضربة رأس طائرة من آدم سالاي في الدقيقة 11.

وعادل كاي هافرتس النتيجة للمنتخب الألماني في الدقيقة 66، لكن المجر تقدمت مجدداً، بعد ثوان من استئناف اللعب، عندما ركض أندراش شيفر متجاوزاً المدافعين، ليضع الكرة برأسه في الشباك.

وأشرك مدرب ألمانيا يواخيم لوف البدلاء لحصد النقطة التي يحتاج إليها للتأهل إلى دور الستة عشر، وهز جوريتسكا الشباك ليحفظ ماء وجه منتخب بلاده في الدقائق الأخيرة.