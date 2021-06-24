شكرا لقرائتكم خبر عن «القرآن حبل الله المدود» الدورة النسائية الرابعة من «إسلامية دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، متمثلة بإدارة التثقيف والتوجيه الديني، انطلاق الدورة العلمية النسائية الرابعة بعنوان «القرآن حبل الله الممدود»، ضمن برنامج «مرحباً بطالب العلم»، من 25 إلى 28 يوليو المقبل. عبر برنامج الاتصال المرئي «زوم»، من 10:30 صباحا حتى 12 مساء، وتنفذها محاضِرات لطالبات العلم الشرعي، وخريجات تخصص الشريعة من جامعات الدولة.

وأكدت يسرى القعود، مديرة الإدارة، أن سلسلة الدورات العلمية النسائية الثلاث الماضية لاقت إقبالاً واسعاً من المجتمع، وعرضت مجموعة من المعلومات المهمة والصحيحة عن الدين الإسلامي الوسطي، لتنمية الأفراد والأسرة،.موضحة أن الدورات العلمية التي تنفذها الإدارة تعمل على تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، عبر منصات مختلفة.

وقُسمت الدورة إلى سلسلة محاضرات في أربعة أيام متتالية، تبدأها مريم عبد الجبار بمحاضرة «قواعد أخلاقية في القرآن الكريم». وموزة نصيب، في اليوم التالي محاضرة عن القواعد الإيمانية في القرآن الكريم. ومنى طارش العليلي، محاضرة عن القواعد الدعوية في القرآن الكريم. وتختتمها موزة الشامسي، بمحاضرة عن القواعد التربوية في القرآن الكريم.