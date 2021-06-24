شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تفوز بجائزة المشاريع الماسية من مجلس أعمال «هارفارد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

فازت بلدية دبي بجائزة المشاريع الفئة الماسية من مجلس الأعمال الدولي بجامعة هارفارد لعام 2021، عن مشاركتها بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي - المرحلة الثانية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات المحطة، حيث يعد المشروع الحيوي أحد الركائز الاساسية للبنية التحتية في دبي التي يتم تنفيذها بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتُعّد جوائز المجلس من الجوائز الدولية المرموقة التي أسست لتثمين الجهود العالمية في إدارة الجودة الشاملة ومساعدة المنظمات والمؤسسات في تحقيق استراتيجياتها التنظيمية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال توفير خدمات أو منتجات عالية الجودة وتلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم.

وتعزز الجائزة الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي ضمن المحور الاستراتيجي الأول لبلدية مبتكرة ورائدة عالمياً، عبر الهدف الاستراتيجي الرابع المتمثل في ترسيخ ثقافة الريادة والحوكمة المؤسسية، وكذلك المحور الاستراتيجي: استدامة بيئة المدينة من خلال الهدف الاستراتيجي تطبيق أنظمة استدامة رائدة.

ويعتبر مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي، الذي شاركت به بلدية دبي ضمن المسابقة العالمية، من بين أبرز المشاريع الحيوية في دبي لما له من أثر بالغ في خدمة منظومة الصرف الصحي من حيث المعالجة اليومية لمياه الصرف بما يعادل (670) ألف متر مكعب، وتأثيره الإيجابي المباشر في الصحة والسلامة العامة والمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة.

وسيلبي المشروع احتياجات إمارة دبي في مجال معالجة مياه الصرف الصحي لمدة 20 عاماً، حيث سيسهم في تقليل الضغط على الموارد المائية للإمارة، بتقليل عمليات التحلية وحفر الآبار الجوفية المستخدمة في زارعة الحدائق العامة الكبرى، والحدائق السكنية، وحدائق الأحياء وفي المنتزهات والمناطق الطبيعية وأماكن الترفيه والاستجمام وتخضير المدينة، إضافة إلى الشوارع والميادين.