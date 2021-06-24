شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة أكثر الوجهات السياحية بحثاً عبر الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: أحمد البشير

اعتبر برج خليفة من أكثر الوجهات السياحية بحثاً عبر الإنترنت، بمتوسط 10 آلاف عملية بحث شهرية عن تذاكر حجز لزيارة أطول برج في العالم، وفقاً لبيانات صادرة عن موقع «Unforgettable Travel» للسياحة والسفر.

وأوضح الموقع أنه غالباً ما يشار إلى برج خليفة بأنه مدينة عمودية بحد ذاته، حيث بإمكانه استضافة ما يصل إلى 35 ألف شخص في وقت واحد.

ويبلغ ارتفاع البرج 828 متراً ويقع بالقرب من دبي مول، وقد استقطب السيّاح من مختلف أنحاء العالم منذ عام 2010. ويمكن للزوار الاستمتاع بأروع المناظر من خلال منصة المشاهدة «آت ذا توب» في الطابقين 124 و 125 بالإضافة إلى أعلى منصة مراقبة في العالم في الطابق 148 وعلى ارتفاع 555 متراً.

ويتميّز البرج بتصميم ثلاثيّ القاعدة مستوحى من زهرة الزنبق. وعند النظر إلى البرج من الأعلى، ستلاحظ بأنّه يتضمن تصاميم مستوحاة من العمارة الإسلامية.

وجاء الإبحار حول تمثال الحرية في نيويورك في المرتبة الثانية ب 9300 عملية بحث شهرية عالمية، تليها رحلة إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست في نيبال ب 9 آلاف عملية بحث، ثم الإبحار في نهر النيل في مصر ب 7900 عملية بحث.