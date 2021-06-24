شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا طلب محتجون لبنانيون من «سلطان الطرب»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي فيديو للمطرب السوري الشهير، جورج وسوف، تداولاً واسعاً على وسائل التواصل، بعدما فوجئ محتجون لبنانيون، الثلاثاء، بمرور سيارة «سلطان الطرب» في موقع تواجدهم على طريق أوتوستراد طرابلس بيروت، حيث طلب منهم السماح بمرور سيارته.

وطلب محتجون من المطرب الشهير أن يتدخل لدى السلطات اللبنانية بأن تستجيب لمطالب الشعب الذي يعاني من تردى الأوضاع المعيشية، ليرد عليهم وسوف قائلاً: «هيدي مش سلطة هيدي سلبطة». وأبدى متظاهرون سعادتهم بوجود الفنان المحبوب، وحرص عدد منهم على التقاط صور تذكارية مع وسوف قبل الاستجابة لمطلبه، وفتح الطريق لمرور سيارته.