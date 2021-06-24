شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يتحول نحو التراجع و"ناسداك" يحقق ثاني إغلاق قياسي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد استيعاب الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" وصدور بيانات اقتصادية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكية سجل مستوى 62.6 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى القراءة 61.5 نقطة.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي إلى مستوى 64.8 نقطة في مايو/أيار مقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 70 نقطة من 70.4 نقطة.



وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي أمس، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي سوف يتبنى نهج الصبر ويتمسك بسياسته النقدية لفترة قبل تشديدها برفع الفائدة.



وأكد "باول" على أن الفيدرالي عليه الانتظار والصبر قبل اتخاذ أي خطوة ردا على البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً.



وأضاف أن الارتفاع في معدل التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة مما أسفر عن زيادة النشاط الاقتصادي.



وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.% أو ما يعادل 23 سنتا وأغلق عند 73.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.2 دولار وأقل سعر عند 72.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% أو ما يعادل 38 سنتا وأغلق الخام عند 75.19 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.02 دولار وأقل سعر عند 74.7 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 71 نقطة) إلى 33874 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34009 نقاط وأقل مستوى عند 33869 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 4241 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4256 نقطة وأقل مستوى عند 4241 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 14271 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14317 نقطة وأقل مستوى عند 142461 نقطة.