شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة رغم بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكية سجل مستوى 62.6 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى القراءة 61.5 نقطة.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي إلى مستوى 64.8 نقطة في مايو/أيار مقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 70 نقطة من 70.4 نقطة.



وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي أمس، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي سوف يتبنى نهج الصبر ويتمسك بسياسته النقدية لفترة قبل تشديدها برفع الفائدة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش عند 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 25.940 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.370 دولار وأقل سعر عند 25.800 دولار.