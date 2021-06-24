شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق على ارتفاع مع عودة القلق من جفاف الطقس في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى عودة القلق من جفاف الطقس في أمريكا الشمالية.



ويرى مراقبون أن الجفاف الذي تشهد بعض الولايات الأمريكية الكندية ربما يقلل من حجم حصاد المحاصيل.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في الأسبوع الماضي بأن حصاد محصول الشتاء في البلاد مستمر على الرغم من أن الحصاد انتهى بنسبة 4% فقط بحلول يوم قبل الأحد الماضي، وهو ما يعد دون متوسط الخمس سنوات المقدر بنسبة 15%.



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة جائحة كورونا والسيطرة على سلالة "دلتا" سريعة التفشي والتي ظهرت في بعض الدول أبرزها المملكة المتحدة.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش عند 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.4% إلى 6.63 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.72 دولار وأقل سعر عند 6.57 دولار.