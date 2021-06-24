شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الين الياباني بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور محضر اجتماع بنك اليابان.



وكشف محضر اجتماع البنك المركزي عن أن هناك توقعات من أعضاء البنك بأن صعود التضخم في اليابان سيكون مؤقتاً وأنه سيفقد زخم الصعود في الفترة المقبلة.



ويرى أعضاء بنك اليابان بأن هناك عدم يقين حيال توقعات النمو الاقتصادي وسوق العمل في العام الجاري، لكن هناك إشارات إيجابية بشأن أن زيادة الدخل ربما تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الإنفاق.



كما تحدث أعضاء البنك المركزي الياباني عن أن وتيرة تعافي الاقتصاد سوف تعتمد على توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعة التحويلية الياباني انخفض إلى 51.5 نقطة في الشهر الماضي من 53 نقطة على عكس توقعات بارتفاعه إلى 53.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 110.9، وسجل أعلى سعر عند 111.1 وأقل سعر عند 110.6.