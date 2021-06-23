شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان الدائمة للبرلمان العربي تبدأ اجتماعاتها تحضيراً للجلسة العامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت بالقاهرة، أمس الأربعاء، حضوريًا اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي، بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، وذلك للإعداد والتحضير للجلسة العامة السادسة للبرلمان المقرر انعقادها بعد غد السبت بمقر الجامعة العربية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان، كلاً من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك، فضلاً عن ملاحظات المجالس والبرلمانات العربية بشأن مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، كما سيتم عرض تقرير الحالة السياسية والأمنية في العالم العربي لعام 2020، وعرض تقرير حول أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث (2020-2021).

وتستعرض لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الموقف من تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، ومناقشة تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن العام 2020، وتقرير عن نشاط أداء اللجنة خلال دور الانعقاد من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021، بالإضافة إلى مناقشة الشؤون المالية للبرلمان العربي، وموقف سداد الدول لمساهماتها في الميزانية. كما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020، فضلاً عن استعراض مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها، واعتماد تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي. وتتابع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان إجراءات متابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأخير، ومناقشة تقرير نشاط اللجنة خلال الدور الحالي، وتسمية ممثل عن اللجنة في اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، ومناقشة تقرير الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي، ومناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2020. ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة طارئة السبت المقبل قبيل الجلسة العامة العادية، لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، والذي تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة. (وكالات)