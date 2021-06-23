شكرا لقرائتكم خبر عن «زونزكورب» و«خليفة الصناعية» تعرضان تجربتهما في استقطاب شركات الأدوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

قال عبد العزيز باوزير، نائب الرئيس الأسواق الاستراتيجية وتطوير المنتجات، «زونزكورب» إن موانئ أبوظبي تلتزم بتسهيل نمو القطاعات الصحية في الإمارة وخارجها، عبر إتاحة المنظومة المثلى أمام الشركات للعمل في الشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية «زونزكورب» ومدينة خليفة الصناعية ضمن بنية تحتية متطورة وخدمات متميزة واستشارات تجارية مستمرة.

وأكد أن قطاع علوم الحياة في أبوظبي، ودولة الإمارات عموماً، يشهد توسعاً ناجماً عن تزايد الطلب وتنامي قطاع الرعاية الصحية الذي يستفيد من الموقع الاستراتيجي للإمارة والذي يتيح الوصول إلى 4.5 مليار مستهلك في المنطقة.

وأضاف أن «زونزكورب» ومدينة خليفة الصناعية تسعيان إلى التعاون مع أبرز الشركات العالمية والمحلية الراغبة بالاستثمار في مجمع علوم الحياة الجديد والاستفادة من جميع المزايا المقدمة، فضلًا عن الانضمام إلى مجتمع أعمال راسخ يضم أكثر من 1,500 ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة.

وذكر أن المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي تتمتع بموقع استراتيجي يتيح للشركات العاملة ضمنها استهداف الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل من خمس مطارات دولية وميناءين بحريين عالميين إلى جانب شبكة متطورة من الطرق المحلية والدولية السريعة.، حيث خصصت موانئ أبوظبي في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي مستودعات مبردة بمساحة 19 ألف متر مربع يمكن التحكم بدرجات الحرارة فيها، ويمكنها اليوم استيعاب أكثر من مليون عبوة من لقاحات كوفيد-19. ويأتي هذا في إطار الدور الحيوي لموانئ أبوظبي عبر «ائتلاف الأمل» الذي أسس ضمن شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، ترمي إلى تسهيل توزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.