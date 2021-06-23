شكرا لقرائتكم خبر عن «العلوم الشرطية» تبحث تعزيز الشراكة مع «الشارقة الرقمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبل العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، أمس الأربعاء، في مكتبه، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية والوفد المرافق له؛ حيث بحث الجانبان سبل التعاون الثنائي.

وتناول اللقاء دور مكتب الشارقة الرقمية الذي اعتمد من قبل المجلس التنفيذي في شهر يونيو/حزيران الجاري، والذي يهدف إلى رفع الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي.

وأكد الشيخ سعود القاسمي استعداد المكتب للتعاون مع الأكاديمية والجهات الحكومية الأخرى، من أجل تنفيذ برامج وخطط تدريبية للموظفين متعلقة بالتحول الرقمي.وأشاد العميد العثمني بجهود الشيخ سعود القاسمي وخطواته التي بدأها مبكراً في شرح رؤية وأهداف مكتب الشارقة الرقمية، ومتابعة خطوات التحول الرقمي في الإمارة، وسعيه نحو تعزيز الشراكة المؤسسية؛ إرساءً لدعائم التعاون المشترك بشكل بنّاء وفعّال.