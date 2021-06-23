شكرا لقرائتكم خبر عن «عجمان الحرة» تستعرض تسهيلاتها لشركات القطاع الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استعرضت «منطقة عجمان الحرة» أبرز الفرص الناشئة وآفاق النمو المتاحة للشركات، وما توفره من بيئةٍ حاضنة وداعمة لازدهار مجتمع الأعمال ضمن القطاع الصحي. وجاء ذلك خلال مشاركتها في «معرض الصحة العربي».

كما أضاءت على ما تقدمه من ميزاتٍ تنافسية تتيح نماء وتطور الشركات ضمن مُختلف القطاعات، بما في ذلك شركات الخدمات الطبية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية.

وتحتضن المنطقة حالياً 228 شركة رعاية صحية وخدمات ذات صلة، متيحةً لها حزمةً متنوعة من المحفزات والتسهيلات ووسائل الدعم التي تمكنها من التوسع وتعزيز حضورها محلياً وإقليمياً. وقد سجّلت 34% نمواً في عدد الشركات الصحية الجديدة المسجلة لديها خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالعام الماضي.

وأكَّد المهندس علي السويدي، المدير العام، أهمية مواكبة الاتجاهات الصاعدة على مستوى شركات القطاع الصحي، ودعم مؤسسات قطاع الرعاية الصحية كونه يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، ورافداً مهماً يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ومرونته. وشدد على أن تطور البنية التحتية الصحية واحتضان نخبة المؤسسات الطبية العالمية تمثل عوامل تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات والشركات الأجنبية.