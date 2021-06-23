شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب مع ترقب حركة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل متابعة حركة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى مراقبة تصريحات الاحتياطي الفيدرالي.



وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي أمس، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي سوف يتبنى نهج الصبر ويتمسك بسياسته النقدية لفترة قبل تشديدها برفع الفائدة.



وأكد "باول" على أن الفيدرالي عليه الانتظار والصبر قبل اتخاذ أي خطوة ردا على البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً.



وأضاف أن الارتفاع في معدل التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة مما أسفر عن زيادة النشاط الاقتصادي.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش عند 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، استقرت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:10 بتوقي جرينتش عند 1777.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1795.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1774 دولارا.