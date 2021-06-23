شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار الأمريكي بعد بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة فضلا عن استيعاب الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكية سجل مستوى 62.6 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى القراءة 61.5 نقطة.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي إلى مستوى 64.8 نقطة في مايو/أيار مقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 70 نقطة من 70.4 نقطة.



وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي أمس، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي سوف يتبنى نهج الصبر ويتمسك بسياسته النقدية لفترة قبل تشديدها برفع الفائدة.



وأكد "باول" على أن الفيدرالي عليه الانتظار والصبر قبل اتخاذ أي خطوة ردا على البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً.



وأضاف أن الارتفاع في معدل التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة مما أسفر عن زيادة النشاط الاقتصادي.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش عند 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.