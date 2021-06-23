5 مناطق مستهدفة للنقل الساحلي تضم 14 مسارا بحريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الهيئة العامة للنقل 5 مناطق رئيسة مستهدفة للنقل الساحلي بين مدن المملكة تضم 14 مسارا بحريا تخدم الخليج العربي والبحر الأحمر، بحسب نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لنقل الركاب بحرا بين المدن والجزر المطلة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، والتي طرحتها الهيئة خلال ورشة عمل عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح وحضرها عدد من رؤساء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وركزت الدراسة التي شاركت فيها 22 جهة حكومية وخاصة على تحليل الوضع الراهن وقراءة السوق المحلي لمعرفة المسارات البحرية المحتملة على امتداد 3400 كلم على طول الساحلين.

وتأتي هذه الدراسة انطلاقا من دور الهيئة العامة للنقل التنظيمي والتشريعي في دراسة مخططات النقل العام بالمملكة وتبني التقنيات الحديثة ورفع كفاءة وفعالية خدمات نقل الركاب، وتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لتقديم خدمات النقل العام وتحفيز استخدامها، كما استندت الدراسة على 15 استراتيجية ومبادرة مرتبطة بقطاع النقل، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 16.3 مليون راكب سنويا من هذا المشروع الذي سيربط المدن والجزر على الساحل الشرقي من خلال 7 مسارات بحرية و7 مسارات أخرى في الساحل الغربي، كما سيخلق أكثر من 38.3 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة ، وسيضيف 8,9 مليارات ريال للناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار المسارات البحرية المقترحة فقد اشتمل الساحل الشرقي على سبعة مسارات هي كورنيش الجبيل ورأس تنورة ودارين والدمام وكورنيش الخبر وصولا إلى شاطئ نصف القمر ومن ثم العقير، وفي الساحل الغربي تغطي المسارات السبعة جازان مع جزيرة فرسان، والتاكسي المائي في جدة، مرورا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن ثم المشروعات الكبرى في البحر الأحمر كمشروع البحر الأحمر وآمالا ووصولا إلى ضباء. واتفق الحضور في الورشة من الجهات المعنية على الخطوات القادمة لتفعيل هذا المشروع وطرحه بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنمية المواقع والواجهات البحرية المحلية، وزيادة في شبكات النقل العام، كما سيوفر خدمات النقل للسياح والمستفيدين في المناطق والجزر، وزيادة النشاط السياحي والتنمية الترفيهية، ورفع مستوى السلامة الملاحية.

5 مناطق مستهدفة للنقل الساحلي

تضم 14 مسارا بحريا تخدم الخليج العربي والبحر الأحمر

المسارات تتوزع إلى 7 على الخليج و7 على الساحل الغربي

سيستفيد أكثر من 16.3 مليون راكب سنويا من المشروع

المشروع سيخلق 38.3 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة

المشروع سيضيف 8,9 مليارات ريال للناتج المحلي الإجمالي

7 مسارات على الساحل الشرقي:

كورنيش الجبيل

رأس تنورة

دارين

الدمام

كورنيش الخبر

شاطئ نصف القمر

العقير

7 مسارات على الساحل الغربي:

جازان

جزيرة فرسان

التاكسي المائي في جدة

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

مشروع البحر الأحمر

مشروع آمالا

ضباء