ميناء الدمام يستقبل أول باخرة قمح من استثمار «سالك» في أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت المؤسسة العامة للحبوب عبر فرعها بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أول باخرة قمح هذا العام من إنتاج استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في أستراليا بكمية 60 ألف طن، ضمن الكمية المتعاقد عليها والبالغة 355 ألف طن من استثمارات الشركة في الخارج.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن التزام شركة سالك بتوريد أول باخرة من الكمية المتعاقد عليها وفق الجدول الزمني يعكس نجاح تجربة تخصيص 10% من مشتريات المؤسسة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج خاصة وأن هذه الشحنة تعد الشحنة الثانية بعد قيام الشركة خلال العام الماضي بتوريد شحنة من استثماراتها في أوكرانيا عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأشار إلى أن هذا العام سيشهد توريد (سالك) لكمية 355 ألف طن موزعة على 6 بواخر بواقع 3 بواخر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و 2 باخرة لميناء جدة الإسلامي وباخرة ميناء جازان، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق السعودية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، الذي يهدف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

وبين أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح وذلك من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها جميع المناشئ المصدرة للقمح في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة لهذا الموسم إلى 1.5 مليون طن سنويا، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنويا.

من جهتها أوضحت شركة (سالك) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أن شحنتها من القمح عالي الجودة التي تزن 60 ألف طن والقادمة من استثماراتها في أستراليا انطلقت الشهر الماضي من ميناء كيمبلا الأسترالي.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن مناقصة المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة والذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

يذكر أن الدور الأساسي لشركة (سالك) هو المساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة من خلال الاستثمار في جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعي محليا وعالميا بهدف توفير المنتجات الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها في السوق المحلية مع تحقيق عوائد مالية مجزية يضمن لأعمالها الاستدامة والنمو.

وصول أول شحنة قمح لاستثمارات (سالك) في أستراليا:

