شكرا لقرائتكم خبر وزارة الاستثمار تبحث مع وفد عماني الفرص بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت وزارة الاستثمار مع وفد عماني يزور المملكة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصيلة الصمصامية، الفرص الاستثمارية والبرامج والمبادرات لتسهيل الاستثمارات بين البلدين.

وعلى هامش الزيارة، عقدت بمقر الوزارة بالرياض، ورشة عمل لبحث تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين بمشاركة قطاع الأعمال، حيث جرى خلال الورشة استعراض الفرص الاستثمارية في المملكة وسلطنة عمان، وجهود المملكة في تطوير الاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة 2030 من خلال التنويع الاقتصادي والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والمدن الصناعية والاقتصادية الخاصة والمشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى.

كما تم تقديم عرض عن مبادرة «استثمر في السعودية»، إحدى مبادرات برامج تحقيق الرؤية، وعرض لبرنامج ريادة الشركات الوطنية، فيما استعرض الوفد العماني البرامج والمبادرات الخاصة بتسهيل الاستثمارات في سلطنة عمان والخدمات المقدمة للمستثمرين في السلطنة.

واطلع الوفد العماني خلال زيارته لمركز الأعمال بوزارة الاستثمار على أبرز الخدمات والحوافز التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.

وقال وكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية المهندس محمد آل حسنة «تخلل هذه الزيارة عدد من الاجتماعات وورش العمل لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية».

وأضاف «استعرض الأشقاء العمانيين الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة في عدد من القطاعات التي تشمل البتروكيماويات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والبنية التحتية»، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي البلدين الشقيقين لتحقيق التكامل والاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتحت مظلة وزارة الاستثمار، عقد برنامج ريادة الشركات الوطنية أمس، ورشة عمل «الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان» بحضور ومشاركة أبرز الشركات الريادية في المملكة، وتم خلال الورشة التعريف بالشركات السعودية المشاركة في الورشة واستعراض الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان والمتاحة للاستثمار من قبل الشركات السعودية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج ريادة الشركات الوطنية بدر البدر، أن البرنامج وفي إطار التعاون البناء والعلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية المتنامية بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة وبدعم من معالي وزير الاستثمار عقد ورشة العمل بمشاركة أكثر من (30) شركة سعودية رائدة مع وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوفد المرافق تم من خلالها استعراض الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان وعقد جلسات ثنائية فاعلة وعملية بين الشركات من الجانبين مما يؤكد الحرص والاهتمام على الخروج بتوصيات تلبي تطلعات القيادتين.