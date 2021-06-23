شكرا لقرائتكم خبر بنك التنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنمية الاجتماعية أقام ورشة عمل لحصر التحديات التي تواجه الأسر المنتجة للتحول إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة مستدامة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم عمل الأسر المنتجة. وناقشت الورشة التي عقدت بتنظيم من مركز دلني للأعمال، عددا من الأهداف التنظيمية والتطويرية، ومنها تقييم المنتجات والخدمات المقدمة للأسر المنتجة، وكذلك تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه الأسر المنتجة تجاه ممارسة الأعمال التجارية، والاحتياجات الأساسية لنمو وتوسع أنشطتها وتجسيرها لتصبح مشاريع صغيرة وناشئة، إضافة إلى ابتكار حلول إبداعية حيال تطوير أنشطة الأسر المنتجة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية «تيسير»، وبمشاركة جهات عدة، منها «وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان، ووزارة التجارة، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لبنك التنمية الاجتماعية»، حيث استهدفت الورشة أكثر من 250 أسرة منتجة.



كانت هذه تفاصيل خبر بنك التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.