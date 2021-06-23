stc تضخ 802 مليون للاحتفاظ بـ85% في stc pay

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت شركة الاتصالات السعودية «stc» أن موافقة مجلس الوزراء على منح الترخيص لشركة stc pay لتصبح بنكا رقميا برأسمال 2.5 مليار ريال، تشترط استكمال جميع المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة، مبينة أنها تقوم بضخ مبلغ 802 مليون ريال للاحتفاظ بنسبة 85% من رأسمال شركة stc pay، وتستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال لتملك ما نسبته 15% من رأسمال stc pay، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال.

وأفادت الشركة في بيان أمس على موقع تداول، بأنه تم رفع رأسمال شركة stc pay من 400 مليون ريال إلى 948 مليون ريال وفقا للآتي:

- تم تحويل قرض شركاء بقيمة 148 مليون ريال إلى رأسمال stc pay.

- ضخت إس تي سي مبلغا إضافيا بقيمة 400 مليون ريال كرأسمال لشركة stc pay.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، الأمير محمد بن خالد، أن تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي يعكس التزام الشركة بأداء دور محوري في التحول الرقمي والتمكين الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص بالتواؤم مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد أن تحويل شركة stc pay إلى بنك رقمي يعكس التزام الشركة باستراتيجيتها «تجرأ» للنمو في مسارات جديدة غير تقليدية والتحول الرقمي، عادا هذا التحول امتدادا للنجاحات التي سجلتها شركة stc pay في مدة قصيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة stc pay خالد الجاسر إن موافقة مجلس الوزراء تجسد حرص حكومتنا الرشيدة لتحقيق رؤية 2030؛ لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهي تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد، مبينا أن الموافقة تحفز لبذل المزيد من الجهد لتقديم منتجات مبتكرة تثري تجربة العميل.

شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay

• تأسست في أكتوبر 2018، كمشروع للمدفوعات الرقمية «فنتك» كشركة تابعة مملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%

• تعتبر أول شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي «ساما» في المملكة، وأكبر محفظة رقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 6 ملايين مستخدم

• أُنشئت تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهي تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد

• وقعت في نوفمبر 2020 اتفاقية مع ويسترون يونيون Western Union- لبيع حصة أقلية (15%) بقيمة 200 مليون دولار ما يعادل تقييم 5 مليارات ريال للشركة

• حققت قيمة سوقية عالية أهلتها لتكون أول شركة مليارية في السعودية وأول شركة تقنية مالية مليارية في الشرق الأوسط