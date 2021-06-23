مجلس الاحتياطي الأمريكي

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وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي عازم على تشجيع التعافي الشامل لسوق الوظائف، وعدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة استنادا فقط على الخوف من تضخم قادم.
وأضاف باول في جلسة استماع في لجنة بمجلس النواب الأمريكي: إن البنك لن يزيد أسعار الفائدة بطريقة وقائية بسبب مخاوف من التضخم، بل سيراجع مؤشرات التضخم الفعلية قبل أن يقوم بذلك، مبينا أن زيادات الأسعار في الآونة الأخيرة لا تستدعي رفع أسعار الفائدة لأنها جاءت من الفئات التي تأثرت بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد.
وأشار إلى أنه من المستبعد للغاية أن تشهد الولايات المتحدة تضخما مثل الذي كان في عقد السبعينات من القرن الماضي، مؤكدا استعداد المجلس الكامل لاستخدام أدواته لإبقاء التضخم في البلاد قرب معدل 2%.
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